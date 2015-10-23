Количество жертв масштабного ДТП во Франции достигло 43 человек

Спасатели нашли тело ребенка в грузовике, который столкнулся с автобусом. Скорее всего, мальчик был сыном водителя, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на RTL.

Конкретные обстоятельства аварии неизвестны на данный момент. По данным местных властей, водитель грузовика, который погиб в ДТП, потерял контроль над своим транспортным средством и выехал на встречную полосу.

Читайте такжеПоследствия трагического ДТП во Франции сняли с воздуха (видео)

Кроме того, Ксавье Саблетт, мэр городка Пюиссеген, вблизи которого произошла трагедия, заявил, что автомобильную аварию на юге Франции, жертвами которой стали десятки людей, вызвал грузовик-лесовоз, который заблокировал дорогу.

Авария произошла на одном из поворотов извилистой дороги, которая имела по одной полосе в каждую сторону.