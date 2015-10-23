Во Франции назвали вероятную причину ДТП, жертвами которой стали 42 человека

Об этом сообщил Ксавье Саблетт, мэр городка Пюиссеген, вблизи которого произошла трагедия, передает Радио Свобода.

«Водитель пустого лесовоза потерял контроль над своим автомобилем. Лесовоз блокировал дорогу, когда к этому месту приближался автобус. Водитель автобуса сделал все, чтобы избежать аварии. Однако он успел экстренно открыть дверь, чтобы несколько человек смогли выпрыгнуть», – рассказал Саблетт.

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Напомним, на юге Франции в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 42 человека. Авария произошла примерно в 57 километрах от города Бордо, автомобили загорелись после столкновения. В автобусе находились около 50 пассажиров.

Президент Франции Франсуа Олланд, который находится с визитом в Афинах, заявил, что чрезвычайные службы мобилизованы. Он добавил, что сожалеет о трагедии.

Министерство иностранных дел Украины сообщает, что проверяет информацию о том, есть ли украинские граждане среди жертв катастрофы.