Во Франции назвали вероятную причину ДТП, жертвами которой стали 42 человека

15:44, 23 октября 2015
Мир
1656 0

Автомобильную аварию на юге Франции, жертвами которой стали десятки людей, вызвал грузовик-лесовоз, который заблокировал дорогу.

REUTERS

Об этом сообщил Ксавье Саблетт, мэр городка Пюиссеген, вблизи которого произошла трагедия, передает Радио Свобода.

«Водитель пустого лесовоза потерял контроль над своим автомобилем. Лесовоз блокировал дорогу, когда к этому месту приближался автобус. Водитель автобуса сделал все, чтобы избежать аварии. Однако он успел экстренно открыть дверь, чтобы несколько человек смогли выпрыгнуть», – рассказал Саблетт.

Читайте такжеПоявились фото и видео с места крупнейшей за последние 33 года ДТП во Франции

Напомним, на юге Франции в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 42 человека. Авария произошла примерно в 57 километрах от города Бордо, автомобили загорелись после столкновения. В автобусе находились около 50 пассажиров.

Президент Франции Франсуа Олланд, который находится с визитом в Афинах, заявил, что чрезвычайные службы мобилизованы. Он добавил, что сожалеет о трагедии.

Министерство иностранных дел Украины сообщает, что проверяет информацию о том, есть ли украинские граждане среди жертв катастрофы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter