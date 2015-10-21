Катар рассматривает возможность военного вторжения в Сирию - Reuters

Об этом министр иностранных дел Катара Халид аль-Аттия сказал в среду в интервью CNN, сообщает Reuters.

"Мы и наши саудовские и турецкие братья не пожалеем усилий, чтобы защитить Сирию и сирийский народ от раскола", - сказал он.

Читайте такжеРоссия заявила о планах ИГИЛ объединиться с другими группировками для борьбы с силами Асада

Отмечается, что в ответ на это заместитель министра иностранных дел Сирии Файсал Мекдад сказал: "Если Катар выполнит угрозу о военном вторжении в Сирию, мы будем рассматривать это как прямую агрессию... Наш ответ будет очень жестким", - приводит его слова ливанский телеканал al-Mayadeen.

Напомним, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.