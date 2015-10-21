Россия разбомбила завод и точку сбора главарей террористических группировок в Сирии

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя российского Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.

«Самолеты российской авиагруппы в САР за прошедшие сутки выполнили 46 боевых вылетов по 83 объектам инфраструктуры террористической организации ИГ. Прежде всего наносились удары в провинциях Идлиб, Алеппо, Дэйр-эз-Зор, Дамаск и Хама», - отметил Конашенков.

В частности, российской авиации удалось уничтожить крупный полевой лагерь группировки «Джебхат ан-Нусра», который располагался в районе сирийского населенного пункта Хан-Шейхун. Кроме того, в районе населенного пункта Алеппо обнаружен и уничтожен завод этой же группировки по производству радиоуправляемых фугасов и склад со взрывчатыми веществами.

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Также российские самолеты нанесли удар по месту сбора главарей террористических организаций в Сирии.