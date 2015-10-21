В Минобороны РФ объявили об отступлении боевиков в Сирии под ударами правительственной армии при поддержке российской авиации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Минобороны РФ.

«По различным каналам поступает информация о тактике действий боевиков, отступающих под ударами сирийских правительственных войск. Их действия прямо свидетельствуют о причастности именно к террористическим группировкам. Перед оставлением позиций в населенных пунктах ими осуществляется массовое минирование местности, брошенных жилых домов и уцелевших объектов социальной инфраструктуры взрывными устройствами дистанционного управляемого подрыва», - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссия разбомбила завод и точку сбора главарей террористических группировок в Сирии

Утверждается, что значительная часть этих зарядов тщательно маскируется и оснащается таймерами обратного отсчета, которые должны будут сработать через заданный промежуток времени, иногда составляющий до нескольких недель.

«Данная тактика позволит осуществлять теракты в освобожденных сирийскими правительственными войсками населенных пунктах уже после возвращения в них жителей и начала ремонтно-восстановительных работ», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары в Сирии якобы по позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

Однако в Госдепартаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации направлено на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы против режима Асада.