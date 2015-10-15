Силы Асада при поддержке российской авиации начали наступление на повстанцев - Reuters
Армия президента Сирии Башара Асада и ее союзники при поддержке российской авиации в четверг начали атаковать удерживаемые повстанцами города на севере от города Хомс.
Об этом со ссылкой на региональное телевидение и организацию Syrian Observatory for Human, которая наблюдает за ходом войны, сообщает Reuters.
Отмечается, что удары российских самолетов поразили несколько целей около городов Талбисех и Теир Малла, которые расположены примерно в 5 километрах от Хомса, удерживаемого, в основном, силами правительства.
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Согласно сообщению, в наступлении участвуют сирийские солдаты и боевики ливанской группировки "Хезболла".
В свою очередь телеканал "Хезболлы" аль-Манар сообщил, что сирийская армия ведет наземное наступление на севере провинции Хомс.
Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары на территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".
По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.
7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот в Каспийском море.