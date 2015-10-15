Силы Асада при поддержке российской авиации начали наступление на повстанцев - Reuters

Об этом со ссылкой на региональное телевидение и организацию Syrian Observatory for Human, которая наблюдает за ходом войны, сообщает Reuters.

Отмечается, что удары российских самолетов поразили несколько целей около городов Талбисех и Теир Малла, которые расположены примерно в 5 километрах от Хомса, удерживаемого, в основном, силами правительства.

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Согласно сообщению, в наступлении участвуют сирийские солдаты и боевики ливанской группировки "Хезболла".

В свою очередь телеканал "Хезболлы" аль-Манар сообщил, что сирийская армия ведет наземное наступление на севере провинции Хомс.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары на территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот в Каспийском море.