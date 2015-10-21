Россия отказывается от "командировок" контрактников в Сирию из-за нехватки средств - разведка

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Из-за нехватки средств Генеральный штаб ВС России вынужден отказаться от комплектования подразделений, которые привлекаются к боевым действиям на территории Сирии, личным составом на контрактной основе (получают около 150 тыс. рублей в месяц)", - говорится в сообщении.

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Зато Кремль вынужден использовать кадровых военнослужащих со штатным должностным окладом (до 85 тыс. рублей).

Отмечается, что выплата денежного вознаграждения за "командировки" в Сирию осуществляется через платежную систему ОАО "Сбербанк России".

Напомним, что в течение суток проведено 55 вылетов российской авиации и нанесены ракетно-бомбовые удары по 60 объектам на территории Сирии.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.