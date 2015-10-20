Россия разбомбила 19 командных пунктов "Исламского государства" в Сирии
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевая авиация страны за сутки уничтожила в Сирии 19 командных пунктов бандформирований «Исламского государства».
Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, уничтожены два склада боеприпасов, один завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, 30 огневых позиций и скоплений техники и девять укрепленных районов, которые расположены в подземных сооружениях в сирийской провинции Хама.
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Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".
По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.
7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.