Войска Асада при поддержке авиации РФ взяли под контроль ряд населенных пунктов в районе Алеппо

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Подразделения вооруженных сил Сирии при поддержке авиации России не прекращают наступательных действий в провинциях Алеппо и Дамаск, в результате которых взяты под контроль ряд населенных пунктов в районе Алеппо.

Отмечается, что в течение суток основные усилия войск Асада были сосредоточены на разблокировании части стратегической автострады Дамаск-Алеппо с целью логистического обеспечения подразделений ВС Сирии.

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Также командованием ВС РФ продолжаются мероприятия по наращиванию и обеспечению своих войск на территории Сирии: в течение суток военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76 выполнили два самолето-рейса на авиабазу Хмеймим. Кроме того, большой десантный корабль “Ямал” Черноморского флота прошел пролив Босфор и осуществляет переход к побережью Сирии.

Отмечается, что в течение суток проведено 55 вылетов российской авиации и нанесены ракетно-бомбовые удары по 60 объектам на территории Сирии.