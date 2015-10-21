Составлен рейтинг самых удобных для сна аэропортов мира

В Чанги, помимо обычных терминалов, зон досмотра и прилета, также есть сад бабочек, орхидей и пятиметровая зеленая стена из растений. Здесь же путешественники могут посидеть на бесплатных массажных креслах, скоротать время ожидания в специальных зонах для релаксации с приглушенным освещением. Для удобства туристов в аэропорту стоят кресла без подлокотников и оборудованы точки для заряда мобильных устройств, сообщает Lenta.ru.

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Второе место занял Международный аэропорт Инчхон рядом с Сеулом. В здании одной из самых загруженных гаваней Азии расположены площадки для гольфа, комнаты массажа, спальные комнаты, казино и зимние сады. Тройку лидеров замыкает международный аэропорт Хельсинки. Он оборудован специальными кабинами для сна, предназначенных для пассажиров, которым предстоит продолжительное ожидание своего рейса.

Четвертая строчка досталась аэропорту Мюнхена - авторы рейтинга отметили необычный способ борьбы с ворами и карманниками, который придумали конструкторы авиагавани. Для тех, кто не пользуется услугами камер хранения, сконструированы особые анатомические кресла, которые приходят в движение, если кто-то пытается незаметно забрать у путешественника его вещи. На сайте аэропорта также предлагают приковать свои сумки или чемоданы цепью к ноге или руке, чтобы быть уверенными в безопасности багажа.

В список также вошли аэропорты Вены, Токио, Таллина, Стокгольма и Тайваня.