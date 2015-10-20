Обнародован антирейтинг аэропортов мира

Об этом сообщает специализированный портал sleepinginairports.net, ссылаясь на опрос 26 тысяч путешественников.

Самым худшим опрошенные считают Международный аэропорт нигерийского города Порт-Харкорт. Респонденты назвали нигерийский аэропорт самым коррумпированным в мире. По мнению опрошенных, терминалы выглядят отталкивающе, а персонал не желает помочь путешественникам ни по одному вопросу. В здании нет кресел, система кондиционирования воздуха неисправна, а зона прибытия представляет собой грязный шатер.

Второе место принадлежит аэропорту "Король Абдул-Азиз", расположенном в 19 километрах от Джидды в Саудовской Аравии. Его назвали считается самым загруженным аэропортом страны и третьим по величине. Респонденты считают его терминалы "переполненными, хаотичными и грязными".

Тройку "лидеров" замыкает международный аэропорт Трибхуван, в 5,5 километрах от столицы Непала Катманду.

Единственной европейской страной в списке стала Франция и город Бове, который расположился на 10-ой строчке. Опрошенные недовольны отсутствием кресел в терминалах, немногочисленным и недружелюбным персоналом и дорогим Wi-Fi.

В рейтинг также вошли ташкентский международный аэропорт, авиагавани Венесуэлы, Гаити, Афганистана, Вьетнама и Пакистана.