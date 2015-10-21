Юнкер созывает встречу лидеров отдельных стран ЕС из-за обострения ситуации с мигрантами

Соответствующее сообщение распространила в среду в Брюсселе Европейская комиссия, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"В связи с развертыванием чрезвычайного положения в странах западных Балкан, которые стали частью миграционного маршрута, есть необходимость в большем сотрудничестве, более широких консультациях и непосредственной оперативной деятельности. После обсуждения с несколькими лидерами президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер созвал на 25 октября встречу руководителей стран, чтобы обсудить потоки беженцев по маршруту Западных Балкан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью встречи будет согласование совместных оперативных заключений, которые могут быть немедленно реализованы.

На встречу приглашены лидеры Австрии, Болгарии, Хорватии, бывшей Югославской Республики Македонии, Германии, Греции, Венгрии, Румынии, Сербии и Словении. На заседании также будут присутствовать президент Европейского Совета Дональд Туск, премьер-министр председательствующего в Совете ЕС Люксембурга и Верховный комиссар ООН по делам беженцев.