ООН: В этом году в Грецию прибыли более 500 тысяч мигрантов

Более полумиллиона мигрантов прибыли в этом году в Грецию по морю. Это число увеличится с более чем 8 тысячами беженцев, которые прибыли в понедельник. Об этом, ссылаясь на данные ООН, сообщает Reuters.

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Пресс-секретарь агентства ООН по делам беженцев Мелисса Флеминг заявила, что 27,5 тыс. мигрантов все еще остаются на территории Греции.

По ее словам, количество прибывших растет.

"Крайне важно здесь, как и в других странах Европы, чтобы условия приема были адекватны задаче. Без этого важнейшего элемента программа переселения, согласованная в Европе в сентябре, находится в серьезной опасности и может провалиться". – подчеркнула Мелисса Флеминг.

Мигранты продолжают стекаться на север через Балканы из Греции. Но, как сообщалось, Венгрия закрыла свою границу с Хорватией в пятницу, а Словения ввела лимиты количества мигрантов, въезжающих из Хорватии, в результате чего тысячи людей застряли на холоде в ожидании пропуска.

Добавим, что Словения рассматривает возможность привлечения армии к охране границ из-за наплыва беженцев.