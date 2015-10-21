В Кремле сообщили о вчерашней встрече Асада с Путиным в Москве

Об этом сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Вчера вечером с рабочим визитом Москву посетил президент САР Башар Асад. Состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным в узком составе и расширенном составе", - сказал Песков.

По словам Пескова, в переговорах в расширенном составе принимали участие члены высшего руководства РФ. "Переговоры были достаточно продолжительные, тематика переговоров вполне понятна", - добавил он.

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"Вопросы, естественно, борьбы с террористическими экстремистскими группировками, вопросы, связанные с продолжением российской операции о поддержке наступательных действий сирийских вооруженных сил. Президент был детально проинформирован о положении дел в Сирии, о перспективных планах. А также различные аспекты двусторонних отношений", - сказал Песков.

При этом он не стал уточнять, шла ли речь о будущем Башара Асада.