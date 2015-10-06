В Кремле назвали конечную цель действий России в Сирии

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Политический трек, политическое урегулирование является конечной целью всех действий России", - сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он подчеркнул, что целью воздушных ударов РФ в Сирии являются террористические и экстремистские группировки, которых в этой стране много. "Неоднократно и военными нашими представителями, и президентом РФ подчеркивалось, что целью ударов являются террористические и экстремистские группировки, которые находятся на территории Сирии, которые атакуют вооруженные силы и мирные города этой страны. Этих группировок там огромное множество", - сказал Песков.

Песков также опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что Россия готовит наземную операцию в Сирии. "CNN и перепутать могли. Они и Путина с Ельциным путают", - сказал он журналистам, комментируя соответствующие сообщения телеканала.

Песков заявил, что может только еще раз напомнить слова президента Владимира Путина о том, что Россия не будет участвовать в наземной операции в Сирии.

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Песков также заявил, что целью воздушных ударов России в Сирии являются террористические и экстремистские группировки.