Трейлер новой части "Звездных войн" вызвал ажиотаж у фанатов киносаги по всему миру

В США премьера трейлера состоялась на телевидении во время перерыва между таймами матча Национальной футбольной лиги в понедельник вечером, в то время как в других странах любители научно-фантастической саги смотрели трейлер онлайн. К утру вторника трейлер набрал 9,5 млн просмотров на YouTube, сообщает "Голос Америки".

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Хотя премьера очередной части "Звездных войн" состоится только через 2 месяца, в интернете уже открылась продажа билетов. Некоторые сайты онлайн-бронирования вышли из строя из-за наплыва желающих приобрести билеты заранее.

Действие картины "Пробуждение силы", снятой режиссером Дж. Дж. Абрамсом, разворачивается спустя около 30 лет после "Возвращения джедая" – третьей части оригинальной трилогии.

Новый трейлер не раскрывает подробностей о сюжете. Известно, что в картине появится новый злодей, Кайло Рен, которого сыграет Адам Драйвер, а также персонажи оригинальной трилогии – Хан Соло в исполнении Харрисона Форда и принцесса Лея в исполнении Кэрри Фишер.

Героиня по имени Рей, которую играет актриса Дэйзи Ридли, в трейлере произносит фразу: "О том, что случилось, слагали истории". Хан Соло отвечает ей: "Это правда. Все это правда. Темная сторона. Джедаи. Они существуют".