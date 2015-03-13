Стала известна дата выхода восьмого эпизода "Звездных войн"

Восьмой фильм фантастической эпопеи «Звездные войны» выйдет в прокат 26 мая 2017 года, приводит Sky News заявление главы компании Disney Боба Айгера, сообщает Дождь.

Восьмой эпизод продолжит временную и сюжетную линию фильма «Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы», который должен выйти на экраны в декабре этого года. События седьмого фильма, в свою очередь, развиваются через 30 лет после окончания шестого эпизода «Возвращение джедая».

Выход восьмой части эпопеи назначен на следующий день после сорокалетней годовщины выхода первого фильма «Новая надежда» в 1977 году.

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Также Айгер объвил о готовности студии выпустить спин-офф «о персонажах и событиях, не имеющих отношения к основным героям саги» с британской актрисой Фелисити Джонс в главной роли. Фильм под названием Rogue One (вариант перевода: «Одиночка») должен выйти на экраны в декабре 2016 года. Детали сюжета Айгер не раскрыл, добавив лишь, что режиссером станет британец Гарет Эдвардс, ранее снявший «Годзиллу» и «Монстров».