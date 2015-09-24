Первым панорамным видеороликом в Facebook стал трейлер из "Звездных войн"

Как пишет Лента.ру, видеоролик показывает эпизод из готовящегося к выходу фильма "Звездные войны: Пробуждение силы", седьмой части космической саги, созданной компаниями Disney и Lucasfilm. Зритель может наблюдать за событиями в любом направлении с места пилота транспортного средства, которое несется по пустынному ландшафту.

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Круговые панорамы популярны в связи с текущим всплеском интереса к шлемам виртуальной реальности. Для погружения в виртуальную реальность необходима съемка всего происходящего вокруг зрителя, для этого выпускаются уже специальные камеры или наборы камер, например компаниями Nokia и GoPro.

Прокатитесь с ветерком по пескам планеты Джакку, на которой происходит действие нового блокбастера «Звёздные Войны: Пробуждение Силы»! Уникальное панорамное 360° видео, эксклюзивно для Facebook. Posted by Star Wars on 23 сентября 2015 г.

Первое упоминание о разработке Facebook программы виртуальной реальности сделала WSJ 14 сентября. Google включила поддержку панорамного видео для сервиса YouTube раньше, и уже несколько лет в ее картах были доступны панорамные фотографии, которые показывали виды вокруг. Facebook сделал в своем видеоплеере это только в ночь на 24 сентября, зато еще в марте 2014 года купил производителя шлемов виртуальной реальности Oculus VR за 2 миллиарда долларов.