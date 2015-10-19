The Daily Beast: Россия сбрасывает бомбы, ИГИЛ извлекает из этого выгоду

Об этом пишет Мохаммед Алаа Ганем в своей статье «Россия сбрасывает бомбы, ИГИЛ извлекает из этого выгоду», опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Российская воздушная кампания в Сирии начала приносить свои плоды. В минувшую пятницу утром, бойцы ИГИЛ штурмовали сирийскую повстанческую базу внезапным нападением, захватив базу и полосу близлежащих городов. Нападение, за пределами крупнейшего города Сирии Алеппо, было наиболее заметным продвижением ИГИЛ в регионе с августа 2014 года. Это было также наиболее заметным военным событием в Сирии, с тех пор, как российские самолеты начали авиаудары. Это не совпадение, и не стоит ожидать, что это будет единичный случай. Правда в том, что российские авиаудары в Сирии – находка для ИГИЛ, и президент России Владимир Путин, вероятно, знает это.

Вспомните, Путин – человек, который пришел к власти, представляя себя в качестве единственного спасителя России от чеченских боевиков. Он также человек, который, в своей первой речи в парламенте России, заявил: «Мы должны положить конец революциям». Теперь, после 18 месяцев в качестве изгоя из-за вторжения в Украину, Путин видит шанс вернуть глобальное положение. Его стратегия: подавить сирийскую революцию, и затем представить себя и своего подзащитного сирийского диктатора Башара Асада в качестве спасителей мира от ИГИЛ. Проблема в том, что он может выполнить эту задачу, только сделав ИГИЛ сильнее.

В своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН за два дня до того, как начались авиаудары, Путин сказал то, что ему нужно, чтобы мы думали. Он раскритиковал США за «агрессивное иностранное вмешательство», которое привело к «анархии в регионах… заполненных экстремистами и террористами». Он призвал мир к сотрудничеству с силами Асада, которые, как он утверждал, «доблестно борются с терроризмом». Он добивался своего, призывая к созданию «по-настоящему широкой» глобальной антитеррористической коалиции, «похожей на антигитлеровскую коалицию», т.е., с Россией в качестве ключевого компонента. Наконец, он обсудил Украину и раскритиковал «односторонние санкции ... которые преследуют политические цели» - косвенная, но понятная ссылка на санкции США и ЕС в отношении России после ее вторжения в Украине.

Путин хочет, чтобы мы были партнерами с ним, Асадом, Ираном в Сирии (и забыли Украину) для «борьбы с ИГИЛ». Но ни один из этих актеров не имеет опыта борьбы с ИГИЛ, или хотя бы попыток. Согласно данным фирмы по анализу безопасности IHS Jane's, силы Асада были направлены против ИГИЛ только 6% времени в 2014 году. Когда поддерживаемые Ираном иностранные боевики начали массовые наступления против демократических сирийских повстанцев, их нигде нельзя было найти, когда ИГИЛ штурмовал Пальмиру в мае. И пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби подсчитал, что российские авиаудары в Сирии до сих пор были нацелены на ИГИЛ или Аль-Каиду меньше 10% времени.

У сирийских повстанцев есть реальный опыт борьбы с ИГИЛ. В 2014 году они нанесли ИГИЛ худшее поражение в истории, изгнав группу из двух провинций и осаждая ее штаб-квартиру в Ракке. Они выгнали ИГИЛ из самого большого города Сирии, который в десять раз больше Тикрита, главного города, который отвоевали у ИГИЛ иракские силы. Они также отрезали жизненно важный канал ИГИЛ в Турцию, так же, как сделали сирийские курды в своей основной победе над ИГИЛ на сегодняшний день. Сирийские повстанцы сделали все это не при поддержке авиации США, которая была у иракцев и курдов, а в то время, когда на них нападали поддерживаемые Ираном иностранные боевики и забрасывали бочковыми бомбами.

По этой причине, поддерживаемые ЦРУ повстанцы, выступающие против ИГИЛ, были основными целями ударов Путина в Сирии. Эти повстанцы должны уйти прежде, чем Путин сможет назвать себя спасителем мира от ИГИЛ. Но маловероятно, что его фавориты в Сирии смогут заполнить пустоту; сторона Путин-Асад-Иран в Сирии стремительно теряет позиции и сирийским повстанцам, и ИГИЛ в течение шести месяцев. Даже с российскими авиаударами, сторона, поддерживающая режим, достигла лишь некоторых успехов, понеся тяжелые потери, в том числе гибель высших полевых командиров. Так как Путин не может победить этих повстанцев сам, ему потребуется помощь ИГИЛ. План Путина по укреплению Асада потребует также укрепления ИГИЛ.

Это возвращает нас к событиям пятницы. ИГИЛ продвинулся на прошлой неделе отчасти потому, что Россия поддерживала ожесточенное наземное наступление Асада против повстанцев, выступающих против ИГИЛ. Многие борющиеся с ИГИЛ повстанческие группы удерживают позиции как в центре страны, где проходило наступление, так и на линии фронта против ИГИЛ на севере. Одна группа даже подверглась бомбардировкам со стороны ИГИЛ и России в тот же день возле линии фронта повстанцы-ИГИЛ. В то время как поддерживаемые США повстанческие группы обычно спешат на север, чтобы отразить наступления ИГИЛ, на этот раз, жестокий штурм россиян в ​​центре страны держал их прикованными к месту атаки.

Вторая причина, почему ИГИЛ получает выгоду, заключается в том, что российские истребители мешают коалиции против ИГИЛ. Налеты коалиции, несмотря на их серьезные недостатки, время от времени отбрасывали ИГИЛ назад. Но с появлением российских самолетов в воздушном пространстве Сирии, американские самолеты изменяют свои маршруты, чтобы избежать конфликта. На прошлой неделе, Пентагон сообщил о двух таких изменениях между авиабазой Инджирлик в Турции и оплотом ИГИЛ в Ракке. Этот маршрут полета проходит прямо над городами, которые только завоевало ИГИЛ. Мы можем предположить, что это облегчает действия ИГИЛ, и можно только представить, насколько выгодно было бы «Исламскому государству», если бы силы США покинули воздушное пространство Сирии, как того резко требовал Путин в прошлом месяце.

В то время как США и Европа хотят победить ИГИЛ, главная цель Путина – использовать борьбу против ИГИЛ. Мы должны хорошо подумать о его войне в Чечне, прежде чем доверить ему эту задачу. Из-за огромной жестокости атак Путина, Мемориальный музей Холокоста США установил в Чечне «наблюдение за геноцидом» в 2001 году. После того, как восстание было подавлено, Путин поставил во главе исламского военачальника, такого же радикального, как наиболее жестокие сирийские повстанческие группы. Сегодня Чечня является главным экспортером иностранных боевиков ИГИЛ; по крайней мере, 800 из 1,3 млн чеченцев присоединились к ИГИЛ, Чечня экспортирует примерно в два раза больше террористов, чем ее ближайший конкурент. Это не модель сокрушительного успеха.

Президент Обама недавно пообещал, что он «не собирается превращать Сирию в опосредованную войну…Наша битва с ИГИЛ». Но если США хотят победить ИГИЛ, они не должны позволить Путину применить чеченскую модель в Сирии. Это означает, что необходимо бросить вызов российским военно-воздушным силам, и линии фронта повстанцы-ИГИЛ – естественное место для начала. На самом деле, Франция, Великобритания и Турция призывают к созданию «безопасной зоны» в этой области в течение нескольких месяцев, чтобы защитить мирных жителей от авиаударов и помочь умеренным повстанцам отбросить назад ИГИЛ. Тем не менее, США временно отказались от планов создания такой зоны, и в настоящее время ссылаются на присутствие России в качестве основания для бездействия.

Вызов России несет с собой риски, но альтернатива еще более рискованна. Путин уже требовал, чтобы американские самолеты покинули Сирию. Прислушается ли Америка к его требованию, чтобы избежать опосредованной войны? А что, если российские самолеты продолжат вторжения в Турцию, страну-член НАТО, из предложенной безопасной зоны? США будут игнорировать и это, потому что не хотят опосредованной войны? В воскресенье стало известно, что США отводят свои зенитные батареи от турецкой границы против воли Турции. Сделают ли они вскоре то же самое в отношении балтийских стран-членов НАТО, где российские самолеты также совершают нежелательные вторжения, чтобы избежать опосредованной войны? Где это заканчивается? Если США хотят, чтобы НАТО выстояло, это должно где-то закончиться.

Во вторник, «Politico» сообщила, что многие из лучших сотрудников спецслужб президента Обамы разделяют эту точку зрения, но им препятствует Западное крыло внутреннего окружения президента. Если мы не хотим, чтобы Путин разрушил коалицию против ИГИЛ, уничтожил партнеров Америки, борющихся против ИГИЛ, и помог ИГИЛ достичь самого большого города Сирии, это должно измениться. Пришло время США присоединиться к союзникам в поддержку безопасных зон в северной и южной Сирии. Это может быть рискованно, но это риск, на который Обама должен пойти.