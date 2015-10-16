При Асаде мир в стране исключен: Евросовет раскритиковал РФ за поддержку президента Сирии

Об этом сообщается в документе по итогам саммита ЕС.

«Европейский совет выражает свою озабоченность российскими нападениями на сирийскую оппозицию и мирных жителей, а также риском дальнейшей военной эскалации», - подчеркивается в коммюнике.

В ЕС отмечают, что при режиме Башара Асада мир в стране исключен, потому что в поиске решения конфликта не представлены все стороны.

ЕС призывает участников сирийского конфликта сотрудничать для достижения политического решения.

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Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары на территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот в Каспийском море.