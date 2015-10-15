США отправят в Камерун 300 военных для борьбы с экстремистами из "Боко Харам"

Об этом сообщил президент США Барак Обама, пишет ВВС.

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По словам Барака Обамы, американские специалисты будут заниматься воздушно-десантной разведкой, наблюдением и разведывательными операциями в регионе. При этом они смогут использовать оружие для самообороны.

Президент США добавил, что 90 человек уже прибыли на африканский материк, другие будут переброшены в ближайшие дни. В Камеруне они останутся, "пока это будет необходимо".

Отметим, что "Боко Харам" – радикальная исламистская группировка, которая весной 2015 года присягнула на верность ИГИЛ. Изначально основанная в Нигерии, она быстро распространила свое влияние на Чад, Нигер и Камерун. Правительства этих стран договорились о создании единых вооруженных сил для борьбы с исламистами.