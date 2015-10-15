США будут сдерживать дестабилизирующие действия РФ в Украине и Сирии - Картер
06:38, 15 октября 2015Мир
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Министр обороны США Эштон Картер пообещал принять "все необходимые меры" против "возрождающейся" России, действия которой в восточной Европе и на Близком Востоке вызывают разочарование Вашингтона.
REUTERS
По словам Картера, российский президент Владимир Путин привел страну к изоляции, передает The Guardian.
"Президент России Владимир Путин обернул свою страну в пелену изоляции, которую способны изменить только радикальные перемены", - цитирует слова Картера издание.
США, по словам Картера, "будут принимать все меры по сдерживанию враждебного и дестабилизирующего воздействия РФ в Украине и Сирии".
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Ранее УНИАН сообщал, что причиной отказа США принять делегацию РФ для обсуждения сирийского конфликта является нежелание Москвы "внести конструктивный вклад" в борьбу с "Исламским государством".
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