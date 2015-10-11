В Турции начинается трехдневный траур по жертвам вчерашнего теракта
В Турции начинается трехдневный траур по жертвам самого кровавого нападения в стране за многие годы, произошедшего в субботу в результате двух взрывов, прогремевших в центре Анкары во время марша за мир.
Как сообщалось, погибли 95 человек, 245 человек получили ранения, из них 48 находятся в реанимации.
Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Взрывы предположительно осуществили два смертника.
Турецкие власти назвали произошедшее терактом.
"Делается все необходимое, чтобы установить всех причастных к нападению и привлечь их к ответственности", - цитирует заявление канцелярии турецкого премьер-министра Ахмета Давутоглу Русская служба ВВС.
Как сообщал УНИАН, два мощных взрыва произошли неподалеку от главного железнодорожного вокзала Анкары с небольшим интервалом, примерно в 10 часов утра по местному времени в субботу, когда к вокзальной площади стали собираться люди для участия в марше «Труд. Мир. Демократия».
Митинг за три недели до всеобщих выборов был организован в поддержку прекращения конфликта между запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и турецкими властями.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил в связи с трагедией запланированный визит в Туркмению, назвав "омерзительным" то, что произошло в Анкаре.
1-го ноября в Турции должны состояться досрочные всеобщие выборы. На июньских выборах ни одна из партий не получила большинства голосов в парламенте. Сколотить правящую коалицию турецким политикам не удалось.