В Турции начинается трехдневный траур по жертвам вчерашнего теракта

Как сообщалось, погибли 95 человек, 245 человек получили ранения, из них 48 находятся в реанимации.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Взрывы предположительно осуществили два смертника.

Турецкие власти назвали произошедшее терактом.

"Делается все необходимое, чтобы установить всех причастных к нападению и привлечь их к ответственности", - цитирует заявление канцелярии турецкого премьер-министра Ахмета Давутоглу Русская служба ВВС.

Как сообщал УНИАН, два мощных взрыва произошли неподалеку от главного железнодорожного вокзала Анкары с небольшим интервалом, примерно в 10 часов утра по местному времени в субботу, когда к вокзальной площади стали собираться люди для участия в марше «Труд. Мир. Демократия».

Митинг за три недели до всеобщих выборов был организован в поддержку прекращения конфликта между запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и турецкими властями.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил в связи с трагедией запланированный визит в Туркмению, назвав "омерзительным" то, что произошло в Анкаре.

1-го ноября в Турции должны состояться досрочные всеобщие выборы. На июньских выборах ни одна из партий не получила большинства голосов в парламенте. Сколотить правящую коалицию турецким политикам не удалось.