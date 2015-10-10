В Анкаре прогремели два взрыва, погибли по меньшей мере 20 человек

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Dogan News.

Отмечается, что количество жертв может возрасти. На месте происшествия находятся полиция и кареты скорой помощи.

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Два взрыва прогремели в столице на месте, где проводилась мирная демонстрация «Труд. Мир. Демократия».