В Анкаре прогремели два взрыва, погибли по меньшей мере 20 человек

11:58, 10 октября 2015
Мир
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В Анкаре в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 20 человек.

анкара / dw.com

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Dogan News.

Отмечается, что количество жертв может возрасти. На месте происшествия находятся полиция и кареты скорой помощи.

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Два взрыва прогремели в столице на месте, где проводилась мирная демонстрация «Труд. Мир. Демократия».

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