В Анкаре прогремели два взрыва, погибли по меньшей мере 20 человек
11:58, 10 октября 2015Мир
4133
В Анкаре в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 20 человек.
Количество жертв может возрасти / dw.com
Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Dogan News.
Отмечается, что количество жертв может возрасти. На месте происшествия находятся полиция и кареты скорой помощи.
Читайте такжеДвойной теракт в Багдаде унес жизни 18 человек
Два взрыва прогремели в столице на месте, где проводилась мирная демонстрация «Труд. Мир. Демократия».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter