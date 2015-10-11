Власти Турции сообщили о 95 жертвах теракта в Анкаре
Число жертв двух мощных взрывов в Анкаре возросло до 95 человек.
Об этом сообщил координационный центр при администрации премьер-министра Турции, передает ТАСС.
"В результате этого нападения 246 человек продолжают лечение в больницах, из них 48 - в интенсивной терапии. 95 наших граждан погибли", - отмечается в заявлении.
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В лечении раненых заняты 29 столичных больниц. Также власти держат наготове пять медицинских вертолетов и один спецсамолет.
Ни одна их действующих в Турции террористических группировок еще не взяла на себя ответственность за теракт.
Напомним, 10 октября возле вокзала в Анкаре, где планировалось проведение мирной акции, прогремели два взрыва. Организаторы акции отменили мероприятие и призвали участников из других городов возвращаться домой.