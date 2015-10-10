ВВС Турции сбили российский истребитель над Сирией - СМИ
По неофициальной информации, Турция сбила российский военный самолет после очередного нарушения турецкого воздушного пространства.
Британское издание express.co.uk сообщает об этом инциденте со ссылкой на очевидцев. Они вроде бы видели падение российского истребителя вблизи города Хурайтан на севере Сирии. В тот момент в небе кружили и турецкие самолеты.
Согласно сообщению, три турецких истребителя направили на перехват российского, когда состоялось очередное нарушение воздушного пространства Турции.
В министерствах обороны Турции и России эту информацию пока не подтверждают.
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Напомним, российские истребители, которые участвуют в бомбардировке "Исламского государства" в Сирии, уже нарушали воздушное пространство Турции.
Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Турции предоставили исчерпывающие объяснения относительно инцидента с российскими военными самолетами в турецком воздушном пространстве.