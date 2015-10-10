ВВС Турции сбили российский истребитель над Сирией - СМИ

Британское издание express.co.uk сообщает об этом инциденте со ссылкой на очевидцев. Они вроде бы видели падение российского истребителя вблизи города Хурайтан на севере Сирии. В тот момент в небе кружили и турецкие самолеты.

Согласно сообщению, три турецких истребителя направили на перехват российского, когда состоялось очередное нарушение воздушного пространства Турции.

В министерствах обороны Турции и России эту информацию пока не подтверждают.

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Напомним, российские истребители, которые участвуют в бомбардировке "Исламского государства" в Сирии, уже нарушали воздушное пространство Турции.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Турции предоставили исчерпывающие объяснения относительно инцидента с российскими военными самолетами в турецком воздушном пространстве.