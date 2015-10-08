НАТО готово развернуть в случае необходимости свои силы на Юге, в том числе в Турции - Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Брюсселе перед началом заседания министров обороны стран-членов НАТО.

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«НАТО в состоянии и готово защитить всех союзников, включая Турцию, от каких-либо угроз. Одна из причин, по которой мы увеличили готовность наших сил, почему мы удвоили численность Сил реагирования НАТО, почему мы основали совместные Силы очень высокой готовности, почему мы увеличили эффективность принятия решений – все это реакция на вызовы, которые мы видим с Востока, и на вызовы, которые мы видим с Юга. НАТО уже реагирует (на ситуацию в Сирии), увеличивая свои возможности, готовность развернуть силы также на Юге, включая Турцию, если это будет необходимо», - сказал Столтенберг.

По его словам, союзники по Альянсу «постоянно оценивают ситуацию также с правительством Турции». «В Сирии мы видим тревожную эскалацию российских военных действий. Мы оценим последнее развитие событий и их последствия для безопасности союзников. Это особенно важно в свете недавнего нарушения воздушного пространства НАТО российскими самолетами», - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 5 октября Столтенберг созвал срочное заседание НАТО в связи с вторжением РФ в воздушное пространство Турции.