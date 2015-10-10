Пентагон: Россия и США могут обсудить безопасность полетов над Сирией
05:06, 10 октября 2015Мир
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Россия согласилась принять участие в переговорах с США по безопасности воздушного пространства в Сирии.
stat.mil.ru
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, передает Русская служба Би-Би-Си
"Министерство обороны получило официальный ответ от российского министерства на предложение обсудить безопасность воздушных операций в небе над Сирией", - сказал Кук.
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В настоящее время предложения российской стороны изучаются, пояснил Кук. По его словам, переговоры, скорее всего, состоятся в выходные.
Ранее УНИАН сообщал, что глава министерства обороны США Эштон Картер подтвердил информацию о том, что, по американским данным, "по крайней мере 4 ракеты, целью которых были позиции в Сирии, упали в Иране".
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