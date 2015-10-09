Глава Пентагона подтвердил падение российских ракет на территории Ирана

Выступая на совместной с министром обороны Великобритании Майклом Фэллоном пресс-конференции в Лондоне глава Пентагона предположил, что причиной падения ракет могла стать их неисправность, передает РБК со ссылкой на AP.

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Ранее телекомпания CNN со ссылкой на двух должностных лиц США сообщила, что часть крылатых ракет, выпущенных по Сирии из акватории Каспийского моря, не долетела до места назначения и упала в Иране. Один из собеседников телекомпании предположил, что в результате инцидента могли быть жертвы, однако второй собеседник ​эту информацию не подтвердил.

В Минобороны России заявления CNN опровергли. "Как бы ни был неприятен и "неожиданен" для наших коллег в Пентагоне и Лэнгли вчерашний удар высокоточным оружием по инфраструктуре ИГИЛ в Сирии, — все-таки все запущенные с кораблей ракеты нашли свои цели. Это факт. Иначе пришлось бы признать, что расположенные на значительном удалении друг от друга объекты террористической группировки ИГИЛ в Сирии вчера взорвались сами собой. Причем почти синхронно", - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Как сообщалось, 7 октября стало известно о запуске крылатых ракет по объектам "Исламского государства" в Сирии с кораблей Каспийской флотилии ВМФ РФ. По данным российского военного ведомства, ракеты пролетели над территорией Ирана и Ирака, поразив все заданные цели с точностью до 3 м.