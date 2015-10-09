Российская авиация уничтожила двух лидеров ИГИЛ и около 200 рядовых боевиков в Сирии

19:06, 09 октября 2015
Мир
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В результате удара авиации РФ по штабу исламистской группировки "Лива-аль-Хак" ликвидированы двое полевых командиров "Исламского государства".

REUTERS

Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВС РФ Игорь Макушев, передает РИА "Новости".

"Прямым попаданием высокоточных бомб КАБ 500-С уничтожен штаб группировки формирования "Лива-аль-Хак". По данным радиоперехвата, в результате удара ликвидированы двое высокопоставленных полевых командиров ИГИЛ и около 200 боевиков", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, армия президента Сирии Башара Асад за сегодняшний день уничтожили более 50 боевиков на территории Сирии.

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