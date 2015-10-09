В университете штата Аризона произошла стрельба: один человек погиб, трое ранены

Как минимум один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы в университете города Флагстафф в американском штате Аризона.

Стрелявший задержан, ситуация стабилизировалась, территория университета разблокирована", - сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на Twitter университета.

Представители учебного заведения говорят, что стрельба началась в районе парковки возле одного из университетских общежитий.

Полиция выясняет мотивы нападения. Пока нет информации о том, был ли погибший студентом университета.

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2 октября по меньшей мере 9 человек погибли и семеро были ранены в результате стрельбы на территории колледжа Umpqua Community College в городе Роузбург, штат Орегон. На следующий день полиция штата сообщила, что преступник - 26-летний Крис Харпер-Мерсер - покончил с собой.

Незадолго до нападения президент США Барак Обама выступил с обращением, в котором призвал ужесточить законы, касающиеся продажи и ношения оружия.