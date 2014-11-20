В университете штата Флорида произошла стрельба

Сообщение о происшествии опубликовано на сайте университета, передают РИА Новости. В настоящее время о состоянии пострадавших ничего неизвестно. Также не сообщается были ли они студентами.

В сообщении говорится, что ситуация на территории университета представляет опасность, студентам рекомендуется незамедлительно искать убежище. "Без промедления ищите убежище, держитесь подальше от дверей и окон", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, однако они не сообщают подробности инцидента.