В университете штата Флорида произошла стрельба
10:27, 20 ноября 2014Мир
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На территории кампуса Университета штата Флорида в США произошла стрельба, в результате которой ранены 2 человека.
В США произошла стрельба в университете / фото ticotimes.net
Сообщение о происшествии опубликовано на сайте университета, передают РИА Новости. В настоящее время о состоянии пострадавших ничего неизвестно. Также не сообщается были ли они студентами.
В сообщении говорится, что ситуация на территории университета представляет опасность, студентам рекомендуется незамедлительно искать убежище. "Без промедления ищите убежище, держитесь подальше от дверей и окон", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, однако они не сообщают подробности инцидента.
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