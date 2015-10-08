Начав бомбить Сирию, Путин перевел конфликт с европейского уровня на мировой - голландский правозащитник

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал Роберт ван Ворен, голландский советолог, правозащитник, генеральный секретарь международной организации Глобальная инициатива в психиатрии, преподаватель в университетах Грузии и Литвы.

Он отмечает, что в считаные часы российские самолеты и вертолеты начали бомбардировки позиций противников Башара Асада в той же неразборчивой и всеобъемлющей манере, в которой российские войска действовали в Чечне, уничтожая все на своем пути.

Ворен отмечает, что цель Путина в Сирии - истребить умеренную оппозицию и поставить всех перед простым выбором: отвратительный диктатор или средневековая банда, превратившая террор в рутину.

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"Асад для Путина - идеальный союзник: никакой морали, никаких ограничений, никакого сочувствия. Кроме того, Асаду нечего терять. От обоих отвернулся цивилизованный мир, и у них всего один выбор: либо удержаться при власти любой ценой, либо встретить несвоевременную гибель, поскольку третий вариант - появление перед международным трибуналом в Гааге", - подчеркнул правозащитник.

Именно поэтому сегодня Сирия для Путина - то же, что и Украина год назад: способ показать своей стране, что "он по-прежнему у руля, что загнивающий Запад не готов справиться с возникающими перед ним вызовами".

"В своей борьбе за власть Путин вышел на новый этап, еще более опасный и непредсказуемый, чем предыдущие. Он перевел конфликт на принципиально иной уровень - с европейского на мировой", - подытожил голландский советолог.

Полный текст интервью Роберта ван Ворена читайте в выпуске журнала "Новое время" 9 октября.