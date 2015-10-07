Войска Асада начали масштабное наступление в провинциях Хама и Идлиб - Associated Press

Сирийские войска начали масштабное наступление в провинциях Хама и Идлиб, передает Associated Press со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя руководства страны, пишет Дождь.

Как отмечает агентство, сирийские военные при поддержке российской авиации впервые перешли в наступление после начала операции Воздушно-космических сил России.

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По данным военного источника сирийского государственного агентства SANA, войска во взаимодействии с ВКС России наносят удары по позициям террористических организаций «Исламское государство» и «Джабхат Ан-Нусра» («Фронт ан-Нусра», сирийское отделение террористической организации «Аль-Каида»). Источник утверждает, что боевики несут большие потери в живой силе и технике.

В наступлении войск участвуют «силы сопротивления», поддерживающие президента Башара Асада, сообщил РИА Новости посол Сирии в России Рияд Хаддад.

Напомним, с 30 сентября российская авиация наносит удары по Сирии - как по районам, где закрепились боевики "Исламского государства", так и по территориям, которые удерживают воюющие против режима президента страны Башара Асада повстанцы.