В Черное море вошел американский ракетный эсминец
19:45, 06 октября 2015Мир
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Вооруженный «Томагавками» ракетный эсминец ВМС США Porter зашел в Черное море. О прохождении корабля через пролив Босфор сегодня сообщают турецкие новостные порталы.
Ракетный эсминец "Портер" / Фото: wikiwand.com
Как подчеркивает американское командование, эсминец был направлен в Черное море для «содействия миру и стабильности в регионе», передает ТАСС.
Эсминец ВМС США «Портер» (USS Porter DDG 78) оснащен системой ПРО «Иджис» и крылатыми ракетами «Томагавк». Это один из четырех американских кораблей, которые должны стать основой для развертывания элементов системы ПРО в Европе.
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Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США USS Porter (DDG 78) и румынский корвет "Мачеллариу" провели совместные учения в Черном море.
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