В Черное море вошел американский ракетный эсминец

Как подчеркивает американское командование, эсминец был направлен в Черное море для «содействия миру и стабильности в регионе», передает ТАСС.

Эсминец ВМС США «Портер» (USS Porter DDG 78) оснащен системой ПРО «Иджис» и крылатыми ракетами «Томагавк». Это один из четырех американских кораблей, которые должны стать основой для развертывания элементов системы ПРО в Европе.

Читайте такжеАмериканские ВМС в Черном море почти всегда поджидает военный корабль РФ - вице-адмирал ВМС США

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США USS Porter (DDG 78) и румынский корвет "Мачеллариу" провели совместные учения в Черном море.