США опубликовали снятую с эсминца запись пролета российского Су-24 в Черном море (видео)

Как говорится в заявлении, полеты российской авиации никак не повлияли на маневры американского корабля, пишет Медуза.

Ранее в российских СМИ появились сообщения, что эсминец был вынужден изменить курс после предупреждающих полетов Су-24.

Читайте такжеВ Черное море вошел американский эсминец «Первый канал» сообщал: «Эсминец „Росс“, который в Черном море официально на учениях с Румынией, провокационно ходил вдоль самой кромки территориальных вод нашей страны. Поднятые в воздух штурмовики Су-24 вынудили его отойти, продемонстрировав готовность жестко реагировать на нарушение государственной границы России».

По данным «Комсомольской правды», «с военного аэродрома „Гвардейское“ была поднята дежурная пара разведчиков Су-24 МР. Они приблизились к кораблю США и прошлись „поперек“ его курса, давая понять американцу, что он „попутал рамсы“».

В обеих случаях под территориальными водами России имелись ввиду окрестности оккупированного Крыма.