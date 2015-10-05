В Молдове митингующие создали собственную силовую структуру для защиты от провокаций

Об этом сообщает местное издание Newsmaker.md.

Предполагается, что в новосозданную силовую структуру войдут люди с военной подготовкой, а ее задаче станет "защита протестующих от провокаций властей".

Кроме того, во время акции протеста было решено отправиться маршем к зданию Global Business Center (GBC), где, по словам манифестантов, находится офис зампреда демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. Колонну протестующих «в целях безопасности» снова возглавили комбатанты с флагами Молдовы в руках.

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К моменту прихода протестующих GBC был оцеплен сотрудниками полиции, в том числе спецназом.

Таким образом, по словам участников протестов, создание "Народной гвардии" было вынужденным шагом, поскольку противостояние народа и власти приобретает силовой характер.