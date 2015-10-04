В столице Молдовы некоторые протестующие предприняли попытку попасть в парламент (фото)
В столице Молдовы не менее 10 тысяч человек вышли на антиправительственную акцию протеста.
Как передает Радио Свобода, протестующие собрались на главной площади Кишинева в четвертое воскресенье подряд.
Некоторые протестующие вступили в противостояние с полицией, пытаясь попасть в помещение парламента.
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Акции протеста на центральной площади Кишинева продолжаются с 6 сентября. Кроме отставки президента и досрочных парламентских выборов протестующие требуют вернуть миллиард евро, выведенных из трех коммерческих банков в виде необеспеченных кредитов, отправить в отставку руководство Национального банка, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной комиссии, Высшей судебной палаты, реформировать государственные институты и гарантировать свободу слова в стране.