Протестующие в Молдове больше не требуют отставки президента после встречи с ним

Тимофти, отвечая на выдвинутые манифестантами требования, заявил, что он, как и протестующие, остается сторонником всенародного избрания президента, передает "Газета.ru" со ссылкой на Unimedia.

Кроме того, президент Молдовы подтвердил свою обеспокоенность имеющимися в стране проблемами в сфере правосудия, в финансово-банковском секторе и пообещал, что предпримет все законные меры для скорейшего урегулирования кризисной ситуации.

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В свою очередь представители "Достоинства и правды" заявили, что больше не настаивают на отставке Тимофти, но требуют отстранения от должностей председателя национального банка, генпрокурора, руководителя центра по борьбе с коррупцией и председателя высшего совета юстиции, которые, как они считают, виноваты в финансово-банковском кризисе.

Как сообщал УНИАН, в центре Кишинева проходил антиправительственный митинг. Платформа DA - "Демократия - дома" объединяет несколько общественных организаций, политологов, общественных деятелей, которые разделяют разные политические взгляды. Среди них есть и сторонники объединения Молдовы с Румынией.

В мае и июне DA провела массовые митинги в центре Кишинева, тогда протестующие требовали борьбы с коррупцией и отставки правительства.