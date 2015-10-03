В США назвали количество своих и российских стратегических ядерных вооружений

США назвали число своих и российских стратегических ядерных вооружений gunm.ru

Количество таких же вооружений в России составляло 526. Такие данные приводит госдепартамент США по результатам обмена данными между Вашингтоном и Москвой о численности стратегических наступательных вооружений, передает Росбалт.

Уточняется, что США на данный момент располагают 1538 ядерными боеголовками на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ, Россия — 1648 ядерными боеголовками на таких же носителях.

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У США в общей сложности насчитывалось 898 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ, а также тяжелых бомбардировщиков. В России их насчитывается 877 единиц.

По состоянию на 1 сентября 2014 года, США располагали 1642 ядерными боеголовками на 794 развернутых МБР, БРПЛ и ТБ. Россия располагала 1643 ядерными боеголовками на 528 таких же носителях. У США в общей сложности насчитывалось 912 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ, а также тяжелых бомбардировщиков. В России на 1 сентября их насчитывалось 911 единиц.

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Обмен данными в рамках нового договора СНВ осуществляется два раза в год. Новый договор СНВ был подписан в Праге 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Согласно договору, стороны обязаны сократить количество ядерных боезарядов до 1500-1675, а их носителей — до 500-1100 единиц.