Глава МИД Северной Кореи: Совбез ООН стал посмешищем

Об этом с трибуны Генеральной ассамблеи ООН заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Су Ен, передает Би-би-си."Освоение космоса в мирных целях - это законное право суверенного государства, а наши ядерные испытания - это самооборона от враждебной политики и ядерной угрозы со стороны Соединенных Штатов", - сказал министр.

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В продолжение своей речи министр предложил США заключить мирный договор. "Правительство КНДР готово провести конструктивный диалог для предотвращения войн и конфликтов на Корейском полуострове, как только Соединенные Штаты согласятся заменить соглашение о перемирии [полноценным] мирным договором," - сказал Ли Су Ен.

Ли Су Ен выступает в ООН второй год подряд. В прошлый раз он стал первым за 15 лет министром иностранных дел КНДР, который говорил с трибуны Генассамблеи.

После Корейской войны 1950-1953 годов между войсками США, воевавшими под флагом ООН, и КНДР было подписано соглашение о перемирии и формально война не окончена.