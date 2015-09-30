Менее 15% россиян поддерживают введение войск РФ в Сирию – опрос

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса российского «Левада-центра», результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Согласно результатам опроса, за прямую военную поддержку руководства Сирии (введение войск) высказались только 14% респондентов (6% - «определенно да», 8% - «скорее да»).

Против ввода войск выступает 69% опрошенных (30% - «скорее нет», 39% - «определенно нет»). Затруднились с ответом - 18%.

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При этом 67% опрошенных выступают за «политическую и дипломатическую поддержку» Сирии, 20% высказались против, 14% - затруднилось с ответом.

Вместе с тем 55% россиян поддерживают предоставление Сирии гуманитарной помощи, 29% - против, 15% - затруднились с ответом.

За военно-техническую поддержку (консультации, вооружение) выступают 33% респондентов, против - 41%, 17% - затруднилось с ответом.

За экономическую помощь правительству Сирии выступают 41% опрошенных, 40% - против, 20 – затруднились с ответом.

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При этом, на вопрос, какие цели преследует руководство России, сотрудничая с президентом Сирии Башаром Асадом, 30% выбрали ответ «защищает российские интересы на Ближнем Востоке, обеспечивает безопасность российских компаний в этом регионе»; 28% - «пытается укрепить позиции России в мире, ее авторитет и независимость от Запада»; 22% - «препятствует распространению влияния ИГИЛ и радикального ислама в мире, защищает от него южные рубежи России»; 19% - «защищает последний из оставшихся пророссийски настроенных режимов на Ближнем Востоке»; 14% - «защищает население Сирии от исламских террористов и экстремистов». 19% - затруднилось с ответом.

Опрос проводился 18-21 сентября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600/800 человек в возрасте 18 лет и старше в 134-х населенных пунктах 46-ти регионов РФ. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%/4,1%.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 сентября, Совет федерации РФ по обращению президента России Владимира Путина дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.

В начале сентября СМИ сообщили, что российские военные уже принимают участие в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск.