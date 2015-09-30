СМИ сообщили о противоположных целях ударов российской авиации в Сирии

В частности, по сообщению сирийской оппозиции, противостоящей правительству Башара Асада, российские самолеты нанесли удары как в районе города Хама, так и в районе города Хомс, передает "Новое время" со ссылкой на Al Arabiya.

Согласно их информации, территории, по которым осуществлялась бомбардировка, не находятся под контролем Исламского государства.

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В то же время, американский чиновник рассказал Reuters, что военная авиация России наносила удары в районе города Хомс по территориям, которые не контролируются Исламским государством.

Кроме того, французский дипломатический источник сказал информагентству, что российские удары, по всей видимости, сосредоточены на сирийской оппозиции, а не ИГИЛ.

Ранее сегодня стало известно, что Россия нанесла свой первый авиаудар в Сирии недалеко от города Хомс. В свою очередь Минобороны РФ подтвердило сообщения об ударах российской авиации на территории Сирии.