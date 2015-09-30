В Казахстане согласились убрать из учебников "российский Крым"

Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Комитет по контролю в сфере образования и науки министерства провел заседание Республиканской комиссии по учебникам. На заседании обсуждался вопрос об обращении украинской стороны относительно содержания отдельных учебников издательства "Мектеп".

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Отмечается, что в ходе обсуждения вопроса участники комиссии пришли к выводу, что в учебниках географии и всемирной истории за 10 и 11 классы издательства "Мектеп" был изложен фактологический материал без оценочных суждений. В частности, по теме Крыма издательством и авторами не отражена в полной мере официальная позиция Казахстана, а также позиция мирового сообщества.

По итогам обсуждения было принято решение "обязать издательство "Мектеп" внести корректировки в упомянутые учебники с учетом высказанных замечаний".

Ранее УНИАН сообщал, что в связи с тем, что в учебниках для средних школ, выпущенных казахстанским издательством "Мектеп", Автономная Республика Крым указывается как субъект РФ, посольство Украины обратилось с нотой протеста в Министерство иностранных дел Республики Казахстан.