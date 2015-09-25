В школьных учебниках Казахстана Крым обозначили как часть РФ, МИД направил ноту протеста
В связи с тем, что в учебниках для средних школ, выпущенных казахстанским издательством "Мектеп", Автономная Республика Крым указывается как субъект РФ, посольство Украины обратилось с нотой протеста в Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
"Согласно ноте, распространение указанной информации противоречит позиции как международного сообщества, так и руководства Республики Казахстан, которое неоднократно заявляло о своей поддержке территориальной целостности Украины", - уточняется в сообщении.
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Украинская сторона обратилась к Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки Республики Казахстан с просьбой содействовать незамедлительному отзыву указанных учебников из средних школ Республики Казахстан.
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"Контакты посольства Украины с упомянутым издательством засвидетельствовали, что, к сожалению, определенная часть казахстанского общества глубоко инфицирована российской пропагандой. В связи с этим посольство поддерживает позицию представителей казахской интеллигенции, которая неоднократно заявляла на встречах в Украинском центре науки и культуры при посольстве Украины в Республике Казахстан относительно необходимости усиления информационной безопасности страны путем ограничения вещания российских телеканалов".