В школьных учебниках Казахстана Крым обозначили как часть РФ, МИД направил ноту протеста

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Согласно ноте, распространение указанной информации противоречит позиции как международного сообщества, так и руководства Республики Казахстан, которое неоднократно заявляло о своей поддержке территориальной целостности Украины", - уточняется в сообщении.

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Украинская сторона обратилась к Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки Республики Казахстан с просьбой содействовать незамедлительному отзыву указанных учебников из средних школ Республики Казахстан.

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"Контакты посольства Украины с упомянутым издательством засвидетельствовали, что, к сожалению, определенная часть казахстанского общества глубоко инфицирована российской пропагандой. В связи с этим посольство поддерживает позицию представителей казахской интеллигенции, которая неоднократно заявляла на встречах в Украинском центре науки и культуры при посольстве Украины в Республике Казахстан относительно необходимости усиления информационной безопасности страны путем ограничения вещания российских телеканалов".