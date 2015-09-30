Россия собралась громить "Исламское государство" в Сирии, "чтобы угроза не распространилась по всему миру"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

"Президент внес такое обращение в Совет федерации, и в ходе рассмотрения мы исходили из того, что это в первую очередь в интересах национальной безопасности России по многим причинам. Потому что, когда сегодня эту "гидру" не задавить в зародыше там, где она воюет, если сегодня не разгромить "Исламское государство", серьезно его не уничтожить, то огромная угроза, во-первых, и всему миру, возможно, и угроза расползания ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - УНИАН) в другие государства, вплоть до Европы и России",- сказала Матвиенко.

Она считает, что оказание поддержки Сирии – это уничтожение "террористических группировок там, на месте".

Матвиенко подчеркнула, что речь идет только о воздушной поддержке действий регулярной сирийской армии.

"Ни о каком участии в наземных операциях, ни о каких других действиях речи не идет. Эффективность регулярной сирийской армии возможна в борьбе с ИГИЛ только тогда, когда будет поддержка с воздуха", - сказала она.

По мнению Матвиенко, Россия - единственная страна, которая приняла такое решение строго в соответствии с нормами международного права.

"Я считаю, что абсолютное большинство мирового сообщества поддержит такие действия России как своевременные и крайне необходимые. Так, будут высказываться различные точки зрения, но мы спокойно относимся к этому, зная свою правоту", - заявила она.

"Мы не могли в этой ситуации отказать президенту Сирии Башару Асаду и дальше смотреть, как гибнут люди, гибнут женщины, дети, как разрушаются памятники истории, памятники культуры. Я считаю, что уже настало то время, когда мы не можем не действовать, не можем быть в стороне от этих мировых процессов, и я уверена, что все здравомыслящие люди с пониманием и поддержкой отнесутся к такому нашему решению", - добавила она.

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По словам Матвиенко, ситуация в Сирии сегодня критическая, так как ИГИЛ захватывает все больше территорий, растет кровопролитие, разрастается серьезная гуманитарная катастрофа внутри Сирии, увеличивается количество беженцев.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин внес в Совет федерации предложение об использовании вооруженных сил за пределами территории России.

Сегодня, 30 сентября, Совет федерации РФ дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал это решение шагом к уничтожению глобальной мировой безопасности.

В марте 2014 года Совет федерации единогласно дал согласие на обращение Путина об использовании вооруженных сил РФ в Украине.