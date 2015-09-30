Кремль считает, что лишь Россия осуществляет легитимную операцию в Сирии
13:23, 30 сентября 2015Мир
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Россия будет единственной страной, осуществляющей операцию в Сирии на легитимной основе - по просьбе властей этой страны.
REUTERS
Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Использование Вооруженных сил на территории третьих стран вообще возможно или по резолюции Совета Безопасности ООН, или по просьбе легитимного руководства этой страны. В данном случае Россия фактически будет единственной страной, которая будет осуществлять эту операцию на легитимной основе, а именно по просьбе легитимного президента Сирии", - сказал Песков.
Как сообщал УНИАН, Совет Федерации дал согласие на использование военно-воздушных сил (ВВС) России на территории Сирии.
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