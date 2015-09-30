Россия открыла каналы связи с зарубежными партнерами из-за ввода войск в Сирию – спикер Совфеда

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Уже сегодня открыты каналы общения по линии Министерства обороны со многими нашими партнерами. И, конечно же, я уверена, что будут найдены механизмы недопущения столкновений и усиления координации этой работы», - сказала Матвиенко.

При этом она подчеркнула, что Россия не будет участвовать ни в каких наземных операциях.

«Мы будем оказывать силами ВВС воздушную поддержку действиям регулярной сирийской армии», - сказала Матвиенко.

Она заявила, что те авиационные удары, которые наносят некоторые государства, - Соединенные Штаты Америки, Франция, даже Австралия - «нелегитимные, они противоречат международному праву, потому что они не одобрены Советом безопасности (ООН), и нет обращения легитимных властей Сирии для участия в этих операциях».

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«Но отсутствие координации с регулярной сирийской армией делает бесполезными эти авиаудары, потому что эффекта, на который рассчитывали, нет, не только не удалось разгромить ИГИЛ, а даже не удалось их по-настоящему остановить в захватывании новых территорий и в тех преступлениях, которые они совершают на территории», - сказала Матвиенко.

«Сегодня просто поставлен вопрос о суверенитете и целостности Сирии как государства. И поэтому президент Сирии обратился к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой оказать военную поддержку действиям регулярной сирийской армии. Вопрос стоял просто выживания Сирии и предотвращение уже нарастающей гуманитарной катастрофы», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 сентября, Совет федерации РФ по обращению президента РФ Владимира Путина дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.

В начале сентября СМИ сообщили, что российские военные уже принимают участие в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск.

Кроме того, Россия разместила несколько танков на сирийском аэродроме неподалеку от Латакии, где она постепенно строит систему обороны. РФ также установила там артиллерийские комплексы и перебросила в Сирию четыре истребителя типа Су-27.

17 сентября Россия призвала США и их союзников воспринимать руководство Сирии как партнера в борьбе против радикальной группировки «Исламское государство».

28 сентября Путин заявил, что РФ не планирует «прямо сейчас» вводить войска в Сирию, но продолжит поддерживать сирийскую власть.

Война в Сирии началась в 2011 году.