На авиабазу в Сирии прибыли российские танки - СМИ

Об этом сообщает Reuters по информации двух американских чиновников.

Один из них заявил, что семь российских танков Т-90 заметили на аэродроме вблизи Латакии. Чиновники также сообщили, что для защиты расквартированных там военных Россия разместила и артиллерию.

Читайте такжеАмериканская разведка опубликовала спутниковые снимки российской базы в Сирии

Как сообщал УНИАН, источники The New York Times рассказали, что власти США обратились к Ираку с просьбой закрыть пролет российским самолетам в Сирию.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит поставки вооружений Дамаску. «Безусловно, поставки вооружений были, идут и будут продолжаться. Они неизбежно сопровождаются направлением российских специалистов, которые помогают наладить соответствующее оборудование, обучить сирийский персонал обращению с этими вооружениями. Здесь нет никаких тайн и секретов», — сказал министр.