Словакия и Польша создадут центр для обучения контрразведки НАТО

Министр обороны Словакии Мартин Глвач подписал в США меморандум о взаимопонимании, который является последним формальным шагом для создания подобного центра, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на SME.

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Основной его задачей будет обучение и тренировка контрразведки.

"Поскольку ситуация в сфере безопасности изменилась, мы с нашими польскими партнерами открыли для себя возможности НАТО в этой сфере. Этот проект поможет стандартизировать документацию и контрразведывательную деятельность в отдельных странах альянса", - сказал Мартин Глвач.

Он заявил также, что в работе центра выразили заинтересованность другие страны. В частности, интерес к работе центра проявили Германия, Италия, Чехия, Венгрия, Литва, Румыния, Хорватия и Словения.

Как отмечается, в Североатлантическом альянсе до сих пор не было такого центра. "Идея создания такой институции оправдана, дальновидная и соответствует духу времени. Мы готовы взять на себя ответственность за создание правильных условий для обучения и тренировки", - сказал министр.

Как отмечается, центр также поможет бороться с гибридными угрозами.